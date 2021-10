Vandali danneggiano statua Fred Bongusto a Campobasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 OTT - La statua di Fred Bongusto che da meno di un anno si trova nel centro storico di Campobasso è stata danneggiata dai vandali. Ignoti hanno sradicato le corde della chitarra che sono ora rimaste piegate e appese. Sull'episodio sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per risalire agli autori del danneggiamento. La statua, realizzata dal maestro Alessandro Caetani e dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone (Isernia), fu inaugurata l'8 novembre dello scorso in occasione del primo anniversario della morte del cantante campobassano e si trova nei luoghi da sempre molto cari all'artista, luoghi dove era nato e cresciuto. Oggi è diventata una delle maggiori attrazioni del centro storico di Campobasso con tante visitatori che si fermano per scattare una foto. L'amministrazione comunale, appena venuta a conoscenza dell'accaduto, si è attivata informando la Fonderia Marinelli che ha dato piena disponibilità a riparare l'opera e a riportatra alla sua immagine originale, magari individuando anche una soluzione per evitare il ripetersi di episodi simili in futuro. (ANSA).