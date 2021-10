Xi, nuovi sforzi per autorità Onu, 'noi costruttori di pace'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 25 OTT - La Cina ha sollecitato sforzi utili a mantenere e rafforzare l'autorità dell'Onu al fine di "poter lavorare insieme ed esercitare il vero multilateralismo". Il presidente Xi Jinping, parlando all'incontro commemorativo sul 50esimo anniversario "del ripristino della sede legale della Repubblica popolare cinese alle Nazioni Unite", ha definito il ritorno di Pechino al Palazzo di vetro come una "vittoria del popolo cinese per la gente di tutto il pianeta". La Cina "sarà sempre un costruttore di pace nel mondo, ha sempre perseguito una politica estera indipendente di pace, sostenuto la giustizia e si è opposta risolutamente all'egemonia e alla politica di potere", ha aggiunto Xi all'evento dedicato al seggio all'Onu occupato dalla Repubblica popolare dal 25 ottobre 1971, al posto della Repubblica di Cina dei nazionalisti rifugiatisi a Taiwan dopo la sconfitta nella guerra civile ad opera delle truppe di Mao Zedong. In una dichiarazione diffusa sabato, il Dipartimento di Stato Usa ha affermato che i funzionari americani e taiwanesi si sono incontrati per una "discussione incentrata sul sostegno alla capacità di Taiwan di partecipare significativamente alle Nazioni Unite", ribadendo il sostegno di Washington ai lavori dell'Oms e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. "Dobbiamo insistere sulla cooperazione e nessuno scontro, sulle aperture e contro le chiusure, sul vantaggio reciproco e per tutti", ha aggiunto Xi nel suo intervento. Xi, che non ha mai citato Taiwan, ha ribadito la necessità di rafforzare la cooperazione globale sulle "controverse questioni regionali e le questioni globali come il terrorismo, il cambiamento climatico, la sicurezza delle reti e la biosicurezza". (ANSA).