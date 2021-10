© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Facebook e Youtube hanno rimosso un video del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in cui affermava che "secondo alcuni resoconti, nelle persone vaccinate contro il Covid l'Aids si sviluppa più velocemente". Lo riferiscono i media brasiliani. Secondo O' Globo, il presidente è stato inoltre sospeso per una settimana da Youtube, che già in precedenza aveva rimosso alcuni video di Bolsonaro. (ANSA).