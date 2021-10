Campidoglio, ok subemendamento, fino a 5 mln contro buche Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Approvato alla Camera un subemendamento al dl Infrastrutture "predisposto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri di concerto con il Governo", che autorizza la Capitale a stipulare una convenzione con Anas per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade di Roma. Lo annuncia il Campidoglio. Il subemendamento - si spiega - autorizza Anas a impiegare fino a 5 milioni di euro. "Ringrazio il Governo e il Parlamento per questo risultato importante - commenta Gualtieri -. Siamo già al lavoro per sfruttare al meglio quest'opportunità, che rappresenta il primo esito dell'intenso lavoro di raccordo con il Governo". (ANSA).