(ANSA) - BRUXELLES, 26 OTT - "Dobbiamo agire ora". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un tweet in cui elenca alcune priorità dell'Ue alla Cop26 di Glasgow. "Tagliare le emissioni, passare alle rinnovabili e aiutare i paesi vulnerabili a compiere la transizione verde", ha scritto von der Leyen, aggiungendo: "il mio messaggio per la Cop26 è chiaro, dobbiamo agire ora". (ANSA).