Covid: in Cina città di Lanzhou in lockdown

(ANSA) - PECHINO, 26 OTT - La Cina ha messo in lockdown la città di Lanzhou, il capoluogo da 4 milioni di abitanti del Gansu, nel tentativo di bloccare un focolaio domestico di Covid-19, vietando ai residenti di uscire di casa se non in caso di emergenza. Le restrizioni sono maturate quando la Commissione sanitaria nazionale, nei suoi aggiornamenti quotidiani, ha segnalato altre 29 infezioni interne contate lunedì, di cui 6 a Lanzhou. L'ultimo focolaio di Covid-19 è stato confermato nella variante Delta, con il conteggio ormai salito a circa 200 casi in tutto il Paese dal 17 ottobre. (ANSA).