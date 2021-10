Covid: in Inghilterra i contagi ritornano a quota 40.000

Tornano sopra quota 40.000 dopo due giorni di pausa, seppur di poco, i contagi giornalieri da Covid nel Regno Unito, indicati oggi a 40.954, mentre i morti risalgono a 263, seppure appesantiti dal ritardo statistico di parte dei dati relativi al weekend non conteggiati l’altro ieri e ieri, quando erano scesi a 38. Resta invece sotto il livello di guardia il totale dei ricoveri in ospedale, incrementatisi da 8200 a 8600 circa, ma lontano dai picchi di 39.000 registrati all’epoca delle ondate dei mesi scorsi grazie all’effetto barriera attribuito al doppio vaccino somministrato finora nel Paese all’80% della popolazione over 12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA londra

covid

inghilterra