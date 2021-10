Ferito in un incidente stradale il Sindaco di Sassuolo Menani

Incidente stradale per il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani. Questa mattina intorno alle 9 il primo cittadino era alla guida del suo scooter, quando, per una dinamica che è in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in uno scontro con un suv, all’altezza di via Consolata, a Sassuolo. A prestare i primi soccorsi al sindaco è stata una squadra di vigili del fuoco diretta ad una attività di addestramento. Secondo quanto si apprende, Menani avrebbe riportato una frattura ad una gamba ed un trauma cranico, ora si trova all’ospedale di Baggiovara. Al sindaco un augurio di pronta guarigione bipartisan da esponenti di Lega, Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia.