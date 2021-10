G20: Di Maio,Italia impegnata in ripresa post-pandemia più equa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "La pandemia ha colpito duramente sia l'Italia che tutti i paesi dell'America latina e Caraibi. Ne stiamo uscendo pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane e di conseguenze economico-sociali, ma anche con la consapevolezza che solo assieme possiamo ricostruire meglio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento alla X conferenza Italia-America Latina e Caraibi. "L'Italia è impegnata a favorire una ripresa post-pandemia più equa, sostenibile e resiliente, promuovendo un modello di sviluppo, che punti al passaggio verso forme di energia pulita e non lasci indietro nessuno. I Paesi del G20, responsabili dell'80% delle emissioni di CO2 mondiali, hanno una responsabilità particolare nel raggiungimento degli obiettivi climatici", ha sottolineato Di Maio ricordando che in "in primo luogo bisogna portare avanti la battaglia per i vaccini e accelerare il passo verso gli obiettivi dell'Agenda 2030". "Attorno a queste priorità abbiamo articolato il programma della Presidenza italiana del G20", ha sottolineato il ministro. (ANSA).