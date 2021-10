G20: Xi si collegherà al summit, in presenza ministro Esteri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il presidente cinese Xi Jinping si collegherà da remoto al G20 di Roma, mentre in presenza parteciperà il ministro degli Esteri Wang Yi. Secondo quanto si apprende, i lavori del summit sono stati organizzati in modo da permettere la partecipazione in collegamento, in base ai fusi orari, di Xi e del presidente russo Vladimir Putin che la settimana scorsa, durante un colloquio telefonico con il premier Mario Draghi, aveva annunciato la sua presenza da remoto a causa dell'emergenza Covid in Russia. (ANSA).