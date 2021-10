Green pass: presidio portuali Genova davanti autorità porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - I portuali di Genova aderenti al sindacato Usb e in sciopero per chiedere che i lavoratori non debbano pagarsi i tamponi per accedere all'area del porto (se sprovvisti di Green pass) ieri in tarda serata hanno abbandonato anche i presidi ai varchi del porto a San Benigno, che avevano chiuso durante la giornata ai mezzi pesanti, e al varco Albertazzi, di cui avevano bloccato il traffico in entrata. Già ieri sera al termine del confronto prima in Prefettura e poi con i delegati dai sindacati di base si era appreso che comunque oggi non ci sarebbe stato alcun blocco dei varchi. Il presidio prosegue invece dalle 9.30 davanti alla sede dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio a Genova. (ANSA).