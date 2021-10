Maltempo: in Calabria esondazioni e frane, disagi viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 26 OTT - Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che interessa la Calabria da domenica sera. Anche oggi gran parte della regione è sferzata da forti venti e interessata da intese precipitazioni che hanno provocato l'esondazione di fiumi ed il distacco di frane che stanno creando problemi alla viabilità. Al momento, comunque, non sono segnalate particolari criticità. Nel reggino, è esondato il fiume "La Verde" provocando la chiusura al traffico della strada statale 106 Ionica in località Sant'Anna, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Disagi anche nel cosentino per una frana verificatasi a San Giovanni in Fiore. In conseguenza di ciò è chiuso il tratto tra gli svincoli di San Giovanni in Fiore e lo svincolo di Castelsilano. Chiuso anche un tratto della strada statale 182 "delle Serre Calabre", nel catanzarese a causa delle presenza di alberi sulla carreggiata. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelli caduti e per alcuni allagamenti. (ANSA).