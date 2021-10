Migranti: naufragio nell'Egeo, morti 4 bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ATENE, 26 OTT - Quattro bimbi sono morti annegati dopo che il barcone sul quale si trovavano è affondato al largo delle isole greche nel mar Egeo. "Tragicamente, nonostante i migliori sforzi della guardia costiera ellenica, quattro bambini - tutti di età compresa tra tre e 14 anni - sono morti, 1 persona è ancora dispersa mentre altri 22 sono stati salvati e vengono curati", ha scritto il ministro delle Migrazioni greco, Notis Mitarachi, in un tweet. La guardia costiera ellenica ha affermato che tra i 22 migranti soccorsi vicino all'isola di Chios ci sono 14 uomini, 7 donne e un altro bimbo. Il barcone era salpato dalla Turchia in mezzo a forti venti e a nessuno dei migranti è stato dato un giubbotto di salvataggio dai trafficanti. "Le autorità turche devono fare di più per prevenire lo sfruttamento alla fonte da parte di bande criminali. Questi viaggi non dovrebbero mai essere consentiti", ha aggiunto Mitarachi. (ANSA).