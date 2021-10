Sudan:fonti mediche,salgono a 10 i morti dopo colpo di Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 26 OTT - Sale ad "almeno 10 morti" tra i manifestanti il ;;bilancio delle vittime delle sparatorie compiute "dalle forze di sicurezza" dopo il colpo di Stato militare di ieri in Sudan: lo scrive il sito in arabo della Bbc citando "fonti mediche". I feriti, come peraltro emerso ieri, sono "decine" a causa delle "forze di sicurezza sudanesi che hanno sparato contro i manifestanti in molte zone di Khartoum, compresa la sede del comando dell'esercito", aggiunge il sito dell'emittente britannica. Il sito dell'emittente Sky News Arabia, quando diverse ore fa il bilancio era ancora di sette morti, rilanciava una cifra di fonte ufficiale di 140 feriti. Alla Bbc "le fonti hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare alla luce della gravità feriti e hanno notato che le condizioni negli ospedali sono difficili, data la carenza di personale e forniture mediche". (ANSA).