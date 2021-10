Biden in campo per McAuliffe, voto in Virginia test mandato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Joe Biden è in Virginia per sostenere il candidato democratico Terry McAuliffe nella corsa per diventare governatore. "Ricordatevi questo: io ho corso contro Donald Trump, Terry contro un suo seguace", ha detto il presidente americano rivolgendosi ai circa 2.500 presenti al comizio. Per Biden il voto in Virginia, Stato in cui ha battuto Trump nel 2016, è il primo test della sua presidenza, una sorta di referendum sul suo primo anno alla Casa Bianca, oltre a un assaggio per i democratici di quello che potrebbero essere le elezioni di metà mandato del 2022. I sondaggi indicano un testa a testa fra McAuliffe e il repubblicano Glenn Youngkin quando al voto, in calendario il 2 novembre, manca una settimana. (ANSA).