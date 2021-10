Cina contro la visita della delegazione Parlamento Ue a Taiwan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Cina ha espresso la sua irritazione per la visita che una delegazione del Parlamento Ue, guidata dall'eurodeputato francese Raphael Glucksmann, sanzionato a marzo da Pechino, farà la prossima settimana a Taiwan. "Non avere scambi ufficiali in alcuna forma con le autorità di Taiwan è parte essenziale dell'adesione al principio della 'Unica Cina'. Il Parlamento europeo è un organo ufficiale dell'Ue e se inviasse deputati in visita a Taiwan, violerebbe gravemente l'impegno dell'Ue nei confronti del principio della 'Unica Cina', danneggerebbe un interesse principale della Cina e minerebbe il sano sviluppo delle relazioni Cina-Ue". Il principio della "'Unica Cina' è una norma universalmente riconosciuta nelle relazioni internazionali e ha un consenso internazionale", essendo "anche il fondamento politico per l'instaurazione della relazioni diplomatiche e dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Cina e Ue", ha scritto la rappresentanza cinese a Bruxelles in una nota. (ANSA).