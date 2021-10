Covid: Austria, mai così tanti nuovi casi nel 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - L'Austria registra un nuovo record di casi Covid. Oggi sono stati rilevati infatti 4.200 infezioni, un valore mai raggiunto sinora nel 2021. L'incidenza di sette giorni vola a 281 e, secondo alcune proiezioni, già tra due settimane dovrebbe salire oltre 360 e forse avvicinarsi a 500. Nel land Salisburgo potrebbe addirittura superare quota 800. Attualmente in terapia intensiva si trovano 250 pazienti. Nelle prossime due settimane in alcuni laender - così gli esperti - potrebbe essere superata la soglia del 33% di letti occupati. Nel frattempo la Stiria ha esteso l'obbligo di FFp2 ha anticipato l'esclusione dei non vaccinati dalla 'movida'. (ANSA).