Covid: Gb, leader laburista Starmer positivo, in isolamento

(ANSA) - LONDRA, 27 OTT - Il leader dell'opposizione laburista britannica, Keir Starmer, è risultato positivo a un test Covid, seppure doppiamente vaccinato, ed è da oggi isolato a casa secondo quanto prescritto dai protocolli medici del Regno Unito. Starmer non risulta avere al momento sintomi preoccupanti. La notizia è stata diffusa a margine del Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni, durante il quale sir Keir si è fatto sostituire dal ministro ombra delle Attività Produttive, ed ex leader del Labour, Ed Miliband, nel botta e risposta con il primo ministro conservatore, Boris Johnson. Johnson in apertura ha rivolto i suoi auguri al rivale, auspicandone un rapido ritorno in Parlamento. Il contagio di Starmer arriva sullo sfondo dell'impennata di nuovi casi alimentati dalla variante Delta nelle ultime settimane nel Regno. (ANSA).