Covid: Ue, 'salgono i casi, seguite scienza e vaccinatevi'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - "I casi di Covid-19 sono di nuovo in aumento in tutti gli Stati membri". Lo scrive su Twitter la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides. "ll messaggio ai cittadini di tutto il mondo è lo stesso: fidatevi della scienza sui vaccini!", aggiunge la commissaria che ha partecipato alla "piattaforma di consulenza scientifica questo pomeriggio" che "ha discusso i modi per aumentare la vaccinazione e le misure appropriate per la salute pubblica". (ANSA).