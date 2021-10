Disse 'no' a Salò, i 100 anni di Michele Montagano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 OTT - Disse 'no' a ogni forma di collaborazione con il Terzo Reich e con la Repubblica di Salò. Fu internato in lager nazisti insieme ad altri suoi commilitoni. Michele Montagano, classe 1921 di Casacalenda (Campobasso), ufficiale del Regio esercito italiano, oggi in occasione del suo centesimo compleanno è stato festeggiato dall'Amministrazione comunale di Campobasso. "Grazie a lui e a tutti i testimoni che hanno dedicato la loro intera vita alla diffusione della verità e alla netta condanna dei crimini perpetrati verso l'umanità - le parole del sindaco, Roberto Gravina - oggi non esistono più alibi per chi vorrebbe fare del revisionismo storico sulla pelle di milioni di vittime". Gravina gli ha consegnato una fascia tricolore speciale, da primo cittadino, mentre l'Anpi, con il proprio rappresentante Loreto Tizzani, gli ha donato la tessera ad honorem dell'Associazione nazionale partigiani. A fine cerimonia, Michele Montagano, visibilmente commosso, ha voluto ringraziare tutti con poche ma toccanti parole: "Per me l'Italia è tutto. Viva l'Italia." (ANSA).