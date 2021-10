Francia: Zemmour, 'Marine Le Pen? Una donna di sinistra'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - Cominciano i colpi bassi dall'estrema destra, dove il polemista Eric Zemmour punta per le presidenziali di aprile ai voti del Rassemblement National oltre a quelli moderati dei Républicains. L'ex giornalista ha descritto la concorrente Marine Le Pen come "una donna di sinistra", "non in sintonia con il suo elettorato". "Marine Le Pen parla come (la ministra, ndr) Marlène Schiappa, parla come la sinistra, come le femministe". "Io - ha aggiunto parlando a Biarritz, nei Pirenei, durante una serata di promozione per il suo libro - sono stato il primo a dirlo e a diagnosticare: lei è una donna di sinistra, tutti i suoi riflessi sono di sinistra, non è in sintonia con il suo elettorato, dice che l'islam è diverso dall'islamismo, dice che la 'grande sostituzione' non esiste, e il 67% dei francesi pensa il contrario". Zemmour non ha dato fonti sulle sue cifre, i sondaggi noti ai media parlano di una percentuale di francesi convinta esattamente del contrario, in particolare della differenza fra popolazione musulmana e islamisti radicali. "La Le Pen - ha aggiunto Zemmour - parla come la sinistra, come Montebourg, Mélenchon, cerca di aggrapparsi alla mia presunta misoginia. Riflessione stupida, analisi stupida, attacco stupido, i suoi elettori non saranno sciocchi". (ANSA).