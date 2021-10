Gardaland: 20 mln investimento per nuova attrazione Jumanji

Ammonta a 20 milioni di euro l'investimento della nuova attrazione «Jumanji The Adventure" all’interno del parco divertimenti veronese Gardaland, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

Lo ha reso noto oggi l’amministratore delegato della struttura, Aldo Maria Vigevani, in occasione della posa della prima pietra all’interno del cantiere, avvenuta con l’aiuto di alcuni 'cosplayer' che interpretano i protagonisti dei film.

«Sarà un investimento importante - ha sottolineato Vigevani - per la realizzazione di un’attrazione unica al mondo, sia dal punto di vista scenografico che per l’alto livello tecnologico. Riteniamo che questa nuova 'dark ridè per famiglie e teenager verrà accolta con grande entusiasmo dai visitatori. Alla luce del grande successo della saga cinematografica Jumanji in Italia e nel mondo, siamo sicuri che l’attrazione saprà creare un elevato coinvolgimento emotivo».

I visitatori affronteranno la giungla di Jumanji a bordo di un veicolo a forma di jeep e si faranno strada tra animali, ostacoli e un gigante di pietra, che cercherà in ogni modo di fermarli, in una gara contro il tempo, con l’importante obiettivo di riportare al tempio la sacra gemma preziosa e salvare il mondo di Jumanji.

