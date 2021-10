Gb: governo annuncia aumento spesa sanitaria di 52 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 27 OTT - La spesa sanitaria complessiva del Regno Unito è destinata ad aumentare di 44 miliardi di sterline (52 miliardi di euro) entro la fine della legislatura, arrivando a raggiungere i 177 miliardi di pound (209 miliardi di euro). Lo ha annunciato il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, presentando alla Camera dei Comuni la manovra finanziaria d'autunno che punta al rilancio post pandemia dell'economia nazionale. Nonostante gli impegni in questo e altri settori pubblici, secondo quanto riferito dal ministro del Tesoro la percentuale di debito pubblico rispetto al Pil dovrebbe scendere, dal 7,9% di quest'anno al 3,3% dell'anno prossimo, quindi al 2,4%, 1,7%, 1,7% e 1,5% negli anni successivi. A questo, come è stato specificato, è accompagnata una spending review per riportare gradualmente sotto controllo il deficit. Una manovra all'insegna della crescita e del guardare oltre la pandemia, come ha detto lo stesso Sunak, affermando che deve inaugurare una "nuova età dell'ottimismo", con la prospettiva di tornare ai livelli pre Covid. (ANSA).