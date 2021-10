Gb: ombre su Scotland Yard, un altro agente accusato di stupro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 27 OTT - Nuova tegola sulla reputazione di Scotland Yard, la Polizia Metropolitana di Londra e principale forza di polizia britannica: un altro agente, Adam Zaman, è stato infatti arrestato dai suoi colleghi con l'infamante accusa di violenza sessuale. Il poliziotto, in quel momento fuori servizio, è accusato di aver aggredito una donna sabato sera nel centro di Londra. Il suo arresto è scattato il giorno dopo, ma solo oggi è stato reso noto dopo la convalida del provvedimento di custodia cautelare da parte di un giudice della Westminster Magistrates' Court. L'uomo è stato sospeso e, parallelamente all'indagine penale, è ora sottoposto a un procedimento disciplinare affidato all'Independent Office for Police Conduct. Non si tratta certo del primo caso per la Metropolitan Police o per i dipartimenti di polizia britannica in genere, i cui uomini sono stati coinvolti negli ultimi anni in decine e decine di vicende sospette del genere, oltre a essere stati chiamati in causa per insabbiamenti, ritardi investigativi nelle indagini su questo tipo di reati e per episodi di molestia o di prevaricazioni di colleghe donne anche all'interno dei ranghi. (ANSA).