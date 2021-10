Germania: Covid ancora in aumento, per RKI 23.212 casi 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 27 OTT - Continua ad aumentare il numero dei contagi da Coronavirus in Germania, dove la situazione sanitaria è ancora sotto controllo. Stando al Robert Koch Institut, sono 23.212 i casi postivi registrati nelle ultime 24 ore (una settimana fa erano 17.015). Anche l'incidenza settimanale dei casi su 100 mila abitanti è aumentata a 118 (ieri era arrivata a 113, e sette giorni fa a 80,4). Nelle 24 ore sono stati segnalati 114 decessi (erano stati 92 una settimana fa). Il parametro di riferimento principale è però quello dell'ospedalizzazione, che ieri era di 2,95 pazienti ricoverati in terapia intensiva su 100 mila abitanti. Anche quest'ultimo indicatore è in leggero aumento (lunedì era di 2,77), ma è ancora lontano il valore record registrato a dicembre nel periodo di Natale, quando toccò 15,5. (ANSA).