Giappone: Borsa di Tokyo verso l'estensione degli orari

(ANSA) - TOKYO, 27 OTT - Il Tokyo Stock Exchange (Tse) estenderà di 30 minuti l'orario di contrattazione a partire dell'anno fiscale 2024, per rendere la Borsa più competitiva rispetto alle altre piazze internazionali ed espandere la sua attrattiva sugli investitori internazionali. Lo ha comunicato il Japan Exchange Group, spiegando che si tratta della prima decisione in 70 anni che riguarda l'estensione dell'orario di lavoro, e servirà a prevenire malfunzionamenti al termine delle contrattazioni, che attualmente si svolgono dalle 9 del mattino alle 15, con un'ora di pausa per la pausa pranzo. La terza piazza azionaria per capitalizzazione di mercato racchiude circa 3.700 società quotate, e nell'ottobre dello scorso anno è stata colpita da un blackout che ha interrotto le operazioni finanziarie nelle piazze associate di Sapporo, Nagoya e Fukuoka. (ANSA).