Le Pen, sostegno a Varsavia, 'l'Ue è un mostro'

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - "Tutta la mia solidarietà al popolo polacco dinanzi a questo ennesimo atto di forza dell'Unione europea. Se fossi presidente, avrei aiutato la Polonia a pagare, per poi dedurre questa somma dal nostro contributo netto a questo mostro che è divenuta l'Ue. Presto l'Europa delle Nazioni libere!": lo scrive in un tweet la candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali francesi del 2022, Marine Le Pen, commentando la sentenza odierna della Corte Ue di giustizia che impone a Varsavia di pagare 1 milione di euro al giorno per non aver sospeso l'applicazione delle disposizioni nazionali relative in particolare alle competenze della camera disciplinare della Corte Suprema. (ANSA).