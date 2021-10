Buia: "La sicurezza non è un optional, è un diritto e un dovere di tutti"

"Sul tema della sicurezza non possono esserci ambiguità. I morti sul lavoro sono una ferita inaccettabile per il Paese e per ognuno di noi. La sicurezza non può essere un optional, ma deve essere un diritto/dovere per tutti. Come settore tanto è stato fatto con risultati importanti in termini di prevenzione e di formazione, ma ancora non basta". Così il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nella sua relazione all’Assemblea pubblica 2021 dell’Ance. "Mi rivolgo quindi alle Organizzazioni sindacali: noi ci siamo, siamo Pronti ad accogliere proposte e a valutare insieme nuove soluzioni e processi per rendere ancora più sicuri i nostri cantieri", ha aggiunto.

