(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - Un piano "storico" di spese sociali che il presidente è "fiducioso" sia sostenuto da tutto il partito democratico: così fonti della Casa Bianca sul pacchetto di spese per welfare e clima che Joe Biden illustrerà a breve in tv. Un piano da circa 1750 miliardi di dollari, meno della metà dei circa 4000 previsti inizialmente. Ma comunque una spesa senza precedenti, da sommare al piano per le infrastrutture da 1200 miliardi. (ANSA).