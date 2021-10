Cop26: von der Leyen, è momento verità, agire con urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - "Bisogna agire con urgenza, Cop26 sarà il momento della verità". Lo ha detto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sul G20 e la Cop26. Sul clima "abbiamo bisogno di leadership, l'Europa è il primo continente sulla strada per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Vogliamo dire al mondo che si può crescere economicamente e ridurre le emissioni", ha sottolineato von der Leyen. Quindi la presidente della commissione si è soffermata sul dossier finanziamenti. "Registriamo dei progressi per i Paesi più vulnerabili ma dobbiamo fare di più. L' Ue e i suoi Stati membri sono già i principali donatori sui finanziamento per il clima con più di 25 miliardi di dollari all'anno. Mi aspetto che questa cifra possa aumentare nei prossimi giorni e mi impegno a garantire un'integrazione di 5 miliardi fino al 2027", ha dichiarato. (ANSA).