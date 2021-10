G20: Bolsonaro in Veneto per cittadinanza onoraria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 28 OTT - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, verrà di persona lunedì prossimo, primo novembre, a ritirare la cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta, il Comune padovano da cui discende la sua famiglia e che nei giorni scorsi ha approvato il conferimento dell'onorificenza. Il Prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha riunito il Comitato provinciale per l'ordine pubblico, in cui ha affrontato gli aspetti organizzativi dell'arrivo in Veneto del presidente brasiliano, che avverrà al termine dei lavori del G20 a Roma. Dopo la visita ad Anguillara, è previsto che Bolsonaro compia una visita alla Basilica di Sant'Antonio, di cui è devoto. Si tratterà tuttavia di una visita a carattere privato: nessuno, nella città euganea, si è detto disposto ad accogliere il presidente brasiliano. Non è prevista accoglienza da parte dei frati della Basilica, né della Diocesi padovana, che già ieri attraverso il proprio sito internet aveva espresso 'forte imbarazzo' per la decisione di Anguillara. Sono anche previste iniziative di protesta da parte di gruppi di sinistra. (ANSA).