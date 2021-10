Green pass:46 contagi a proteste Trieste tutti non vaccinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 28 OTT - Sono tutte non vaccinate le 46 persone che hanno contratto il Covid tra Trieste e Gorizia dopo aver partecipato alle manifestazioni no Green pass dei giorni scorsi. A confermarlo è Fabio Barbone, l'epidemiologo che guida la task force anti Covid in Fvg. Sono manifestanti che per giorni sono scesi in piazza "senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme, gomito a gomito - spiega - a contatto anche con gente da fuori, in un periodo in cui il virus già a fine agosto aveva iniziato a circolare di più rispetto a fine giugno e luglio. Se c'era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente. E' la tempesta perfetta" (ANSA).