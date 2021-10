Primo colloquio Macron-Morrison dopo la crisi dei sottomarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 28 OTT - Primo colloquio tra Emmanuel Macron e il premier australiano Scott Morrison dopo la crisi legata alla mancata vendita dei sottomarini francesi all'Australia che ha suscitato l'ira di Parigi: è quanto riferisce l'Eliseo. Durante il colloquio, precisa la presidenza francese, Macron ha detto che "spetta ormai al governo australiano proporre azioni concrete per indicare la volontà delle più alte autorità australiane di ridefinire le basi della nostra relazione bilaterale e di proseguire un'azione comune nell'area indopacifica". Francia e Australia sono stati al centro di una grave crisi diplomatica in seguito all'annuncio, il 15 settembre, di una nuova alleanza tra Canberra, Usa, e Regno Unito battezzato Aukus. Un partenariato che ha portato alla rescissione di un mega-contratto sulla fornitura di sottomarini francesi all'Australia e che ha suscitato la dura protesta di Parigi, con il richiamo in patria dell'ambasciatore francese a Washington. Un fatto rarissimo. (ANSA).