Usa: icona di speranza, statua della Libertà compie 135 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - La statua della Libertà compie 135 anni. Il monumento considerato simbolo di speranza e, appunto, di libertà in tutto il mondo fu inaugurato il 28 ottobre 1886 a Liberty Island nella baia di New York. Divenne monumento nazionale insieme all'isola sulla quale si trova solo dal 1924. Sul piedistallo vi è inciso un sonetto intitolato 'The New Colossus', scritto dalla poetessa statunitense Emma Lazarus. 'Miss Liberty', com'è soprannominata, fu un dono del popolo francese agli Stati Uniti e fu realizzata dal francese Frédéric Auguste Bartholdi. La statua, con i suoi 93 metri d'altezza è visibile fino a 40 km di distanza, raffigura una donna che indossa una lunga toga e sorregge fieramente nella mano destra una fiaccola, simbolo del fuoco eterno della libertà, mentre nell'altra tiene una tavola con la data del giorno dell'Indipendenza americana, ossia il 4 luglio 1776. Le catene spezzate ai piedi sono il simbolo della liberazione dal potere del sovrano dispotico mentre la corona sulla testa ha sette punte che rappresentano i sette mari e, in origine, i sette continenti. (ANSA).