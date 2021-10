© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - A Bolzano un murale per ricordare Agitu Ideo Gudeta. L'opera è stata terminata sul muro perimetrale della scuola Ada Negri in viale Druso nell'ambito del progetto "Il Mondo è Donna" incentrato per la sua prima edizione sul continente africano e presentato stamane dall'assessora comunale alle pari opportunità Chiara Rabini, alla presenza dell'artista trentina Nadia Groff e delle rappresentanti delle associazioni che hanno realizzato con il Comune l'iniziativa. Concerti, spettacoli, incontri dedicati a donne africane impegnate quotidianamente per i diritti civili dei loro popoli. ed ora il Murale per ricordare Agitu Ideo Gudeta. "Imprenditrice etiope trapiantata in Trentino, simbolo dell'impegno all'integrazione, donna molto cara al territorio regionale, Agitu - ha detto Rabini - è stata barbaramente uccisa a fine 2020. Ci è sembrato doveroso ed importante ricordarla per offrire memoria e per fare da volano ai valori che lei stessa rappresentava e che a fatica divulgava. Agitu è la figura cardine scelta quest'anno per il progetto "Il mondo è Donna" . A lei, alle sue idee, alla sua vita è dedicata quest'opera. (ANSA).