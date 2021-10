Concussione alla dentista, 2 Cc condannati e via dall'Arma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Sono stati condannati a 2 anni e 2 mesi e a 2 anni e 8 mesi di reclusione, con processo in rito abbreviato, un luogotenente e un appuntato scelto dei carabinieri del Nas arrestati nell'aprile 2020 nel Fiorentino per concussione in concorso nei confronti della titolare di uno studio odontoiatrico di Lastra a Signa (Firenze). Il giudice ha riqualificato il reato in quello di tentata concussione. I due militari sono stati anche condannati alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Arma dei carabinieri. Condannato a 2 anni e 8 mesi anche un presunto complice. Secondo l'accusa i tre avrebbero costretto la professionista a consegnare loro 6mila euro, facendole promettere che ne avrebbe pagati altri 10mila, minacciando che se non avesse pagato avrebbe ricevuto multe per presunte violazioni riscontrare all'interno del suo studio. Tra le minacce, anche quella di far pubblicare sui giornali la notizia delle presunte irregolarità riscontrate. Le indagini sono partite a seguito della denuncia della professionista. (ANSA).