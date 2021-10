Covid: proteste in Bulgaria contro il green pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SOFIA, 29 OTT - Si sono svolte oggi in Bulgaria proteste di piazza nella capitale Sofia e nelle altre principali città del paese con migliaia di manifestanti del settore della ristorazione e del turismo che si sono dichiarati contro l'introduzione dell'obbligo di green pass approvata una settimana fa dal governo ad interim per i clienti di ristoranti, bar, locali di divertimento ed altri. Gli organizzatori delle proteste affermano che le misure del governo sono inadeguate e il sistema di applicazione dei certificati verdi è discriminatorio. Secondo loro, gli addetti nel settore non sono contro il green pass ma sono contrari al modo frettoloso con cui è stato introdotto, in una realtà di appena 25% di vaccinati tra la popolazione adulta in Bulgaria. Per questo, secondo le associazioni della ristorazione, in pochi giorni è stato registrato un calo di oltre l'80% del fatturato. La situazione epidemiologica in Bulgaria è oltremodo grave a causa della crescente diffusione del Covid. Le autorità di Sofia non escludono l'introduzione del lockdown nel paese, inizialmente parziale soltanto per le persone non vaccinate. Si dovrebbe ricorrere a questa misura se l'incidenza nel Paese raggiungesse la cifra di oltre mille contagiati ogni 100 mila abitanti e se i posti letto per cure non intensive dovesse superare il numero di novemila unità, indici che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. (ANSA).