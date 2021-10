Covid: un altro decesso in Alto Adige

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - L'Alto Adige, dopo quello di ieri, registra un altro decesso di un paziente covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1201. Sono 136 i nuovi casi rilevati tramite pcr. Da ieri l'Azienda sanitaria non comunica più i test antigenici positivi, ma solo quelli confermati da pcr. Sale da 43 a 45 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri, mentre scende da 6 a 4 quello dei ricoveri in terapia intensiva. Risultano attualmente positivi 1028 altoatesini, mentre 2810 sono in quarantena e 75 sono stati dichiarati guariti. Ieri sono stati eseguiti 7129 test antigenici. (ANSA).