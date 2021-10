Covid: Veneto, +523 casi e 2 morti, oltre 10 mila positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - Sono 523 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, seguendo un andamento regolare che porta il totale a 479.540. Vi sono anche due decessi, con il totale delle vittime a 10.215. Il bollettino regionale segnala l'incremento degli attuali positivi, che oltrepassano quota diecimila (10.215), 270 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Resta stabile la situazione clinica, con 207 ricoveri in area non critica (+4) e 36 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).