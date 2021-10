Curcio, Paese è fragile e lo sappiamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - "Il Paese è fragile. Noi lo sappiamo": il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio lo ha detto parlando della situazione legata al maltempo in Sicilia. Lo ha fatto rispondendo ai giornalisti a Norcia dove partecipa a una delle iniziative in vista dell'anniversario del terremoto del 30 ottobre del 2016. "Non vorrei - ha sottolineato Curcio - che questo anno e mezzo che ci ha visto concentrati su altri tipi di emergenza abbia cancellato il fatto che più del 90 per cento dei nostri comuni sono soggetti a rischio idraulico e idrogeologico, il 40 per cento sono in classe uno o due per il rischio sismico". "Non c'è dubbio che la fragilità del Paese esiste" ha sottolineato ancora Curcio. "Per quanto riguarda i fenomeni sismici - ha aggiunto - è ben nota. Per quelli metereologici come quelli di queste ora in Sicilia non c'è dubbio che a questa fragilità si somma una intensità di eventi probabilmente maggiore e con la quale dovremo prendere confidenza soprattutto per la protezione e l'auto protezione". (ANSA).