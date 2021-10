Giappone: Ana prevede perdita nell'anno fiscale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 29 OTT - Continuano le turbolenze sul trasporto aereo in scia al protrarsi della fase di incertezza sulla ripresa della domanda a seguito della pandemia da Covid. La All Nippon Airways (Ana), principale aerolinea del Giappone, prevede adesso una perdita di 100 miliardi di yen, l'equivalente di 750 milioni di euro, per l'anno fiscale in corso, rispetto a un utile di 3,5 miliardi di yen stimati precedentemente. "Un recupero delle attività non sarà certamente in fase di adeguamento nel breve periodo", ha detto l'Amministratore delegato Shinya Katanozaka. Negli ultimi 6 mesi la perdita di Ana si è ristretta a 98,80 miliardi di yen da 188,50 e il fatturato è cresciuto del 47% rispetto al drastico ridimensionamento dello stesso periodo del 2020, spinto in prevalenza dal traffico sulle rotte domestiche nella stagione estiva, mentre sono ancora in vigore le restrizioni in Giappone che non consentono il transito di turisti dall'estero per via dell'emergenza coronavirus. (ANSA).