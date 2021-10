Incontro Macron-Biden ad Ambasciata di Francia presso S.Sede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà il leader americano Joe Biden oggi alle 16.15 a Villa Bonaparte a Roma, sede dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. Lo annuncia l'Eliseo. L'incontro segue la telefonata tra i due presidenti del 22 settembre dopo l'annuncio dell'accordo Aukus (tra Usa, Regno Unito e Australia) che aveva fatto infuriare Parigi per la perdita di una commessa miliardaria di sottomarini francesi a Canberra. I due, ricorda l'Eliseo, "avevano allora convenuto di avviare consultazioni ad alto livello allo scopo di ricostituire la fiducia e rilanciare la relazione franco-americana sulla base di obiettivi comuni" e di "incontrarsi alla fine di ottobre". Entrambi si trovano a Roma per partecipare al vertice del G20. Il colloquio a Villa Bonaparte "permetterà così di mettere in opera cooperazioni concrete su temi di interesse condiviso, soprattutto nel Sahel e nella regione dell'Indo-Pacifico". Macron e Biden affronteranno anche il tema di come portare "a un alto livello di ambizione" le relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, in particolare sulle questioni di sicurezza e di difesa". (ANSA).