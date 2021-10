Maltempo: nevica in Francia, chiude il colle dell'Agnello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Nevica sul versante francese del colle dell'Agnello, in valle Varaita, che è stato quindi chiuso al transito. Le autorità francesi del Dipartimento delle Hautes Alpes - informa la provincia di Cuneo - non garantiscono lo sgombero neve, quindi il valico transfrontaliero resterà chiuso anche dal lato italiano fino al termine del maltempo, previsto anche nei prossimi giorni. Lo rende noto la Provincia di Cuneo. La strada provinciale 251 del valico internazionale collega l'alta valle Varaita (Pontechianale) con il Queyras francese. Quello dell'Agnello è il secondo valico automobilistico più alto d'Italia, dopo lo Stelvio e il terzo d'Europa. Per tradizione la chiusura invernale avviene dopo il terzo lunedì di ottobre, giorno della Foire di St Luc a Guillestre, uno dei Comuni più importanti del Queyras, raggiungibile in poco più di un'ora da Pontechianale. Quest'anno stata posticipata di oltre dieci giorni grazie a una stagione particolarmente mite. Dopo le prime nevicate chiuderà anche in valle Po la strada provinciale tra Pian della Regina e Pian del Re, a Crissolo. (ANSA).