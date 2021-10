Maltempo:protezione civile,da oggi allerta rossa sul Catanzarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 29 OTT - E' allerta rossa, a partire dalle 15 di oggi e per tutta la giornata di domani, sulla fascia ionica Catanzarese e, in parte, Crotonese. E' questo il tenore del Messaggio di allertamento meteo diffuso dalla Protezione civile regionale della Calabria. Già da oggi e per la giornata di domani, secondo le previsioni, si "prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale". I fenomeni saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequente attività elettrica". Previsti anche "venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte e Mareggiate lungo le coste esposte". Oltre che sul Catanzarese, le precipitazioni più intense sono attese sul versante Ionico della provincia di Reggio Calabria, sul vibonese e sul Crotonese dove per oggi è stata segnalata l'allerta arancione, mentre da domani è prevista gialla. Oggi gran parte della regione è sferzata da venti forti, con precipitazioni in varie località. In considerazione dell'allerta rossa, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, ha disposto, fino alla mezzanotte di domani, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado - compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche - e degli impianti sportivi, pubblici e privati, della città. Inoltre è stata disposta la chiusura di tutti i cantieri e scavi in alveo e l'interdizione della sosta di persone o mezzi lungo le fasce di rispetto di tutti i corsi d'acqua. (ANSA).