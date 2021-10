Mottarone: maltempo potrebbe rallentare rimozione cabina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STRESA, 29 OTT - Non è ancora stata comunicata la data del trasferimento con l'elicottero dei resti della funivia precipitata al Mottarone lo scorso 23 maggio. I lavori in quota stanno proseguendo: le squadre dei vigili del fuoco hanno ulteriormente stabilizzato il moncone del traliccio e smontato in più parti la cabina, cosi da renderla trasportabile. Nei prossimi tre giorni è prevista pioggia e questo potrebbe allungare i tempi. Solo ad inizio settimana si saprà qualcosa di più sulla data del trasferimento della cabina, che i vigili del fuoco stanno sezionando, alla stazione intermedia dell'Alpino. L'altro ieri, intanto, è stato fatto un sopralluogo nell'area da parte del capo degli elicotteristi dei vigili del fuoco. (ANSA).