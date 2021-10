Papa: Glasgow dia concreta speranza a generazioni future

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 29 OTT - "I decisori politici che prenderanno parte alla Cop26 di Glasgow sono chiamati con urgenza ad offrire efficaci risposte alla crisi ecologica in cui viviamo e, in questo modo, concreta speranza alle generazioni future". Lo ha detto il Papa in un messaggio trasmesso dalla Bbc in vista della Cop26. "Ma tutti noi, è bene ripeterlo, chiunque e ovunque siamo, possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra risposta collettiva alla minaccia senza precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune", ha aggiunto Papa Francesco. (ANSA).