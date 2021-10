Prodi, 'è un G20 sfortunato, pesa la mancanza di Putin e Xi'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VERONA, 29 OTT - "Il G20 è un avvenimento magnifico ma cade in un momento sfortunato. Non c'è la partecipazione diretta di Vladimir Putin e Xi Jinping perché il Covid sta frammentando le regole del mondo ma è comunque un bene che si sia potuto fare dopo due anni. Certo, se il G20 avesse avuto la presenza fisica di Putin e Xi avrebbe potuto fare qualche salto in avanti: negli incontri internazionali la presenza fisica è vitale, 2/3 delle cose si svolgono nel corridoio, la politica è fatta di cose così, di guardarsi negli occhi". Lo ha detto Romano Prodi al forum economico euroasiatico di Verona. (ANSA).