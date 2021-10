Riaperto cimitero Camogli 8 mesi dopo crollo in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - È stato riaperto questa mattina alle 8.00 il cimitero di Camogli (Genova) chiuso da otto mesi a seguito del crollo verso il mare di una porzione costruita sulla falesia. Poca gente all'apertura del cancello ma, a seguire, un afflusso lento e costante di camoglini che per tutto questo tempo non hanno potuto salutare i propri defunti. Un ufficio dedicato posizionato all'ingresso del cimitero e cinque addetti indirizzano i parenti dei defunti che sono stati ricollocati a seguito dei lavori di messa in sicurezza del camposanto. Don Danilo Delllepiane ha impartito la benedizione alla presenza del sindaco Francesco Olivari con fascia tricolore. (ANSA).