Vaccini: E-R, a ottobre copertura del 90% dai ricoveri Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 29 OTT - In Emilia-Romagna l'efficacia dei vaccini continua a confermarsi molto elevata nel tempo, soprattutto nel prevenire i ricoveri in ospedale, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. È quanto evidenzia l'ultimo report dell'Agenzia sanitaria regionale che ha analizzato l'incidenza del Covid-19 e delle sue conseguenze sul territorio nel periodo 23 settembre-20 ottobre. L'indagine indica che l'efficacia media dei vaccini anti-Covid nel prevenire le infezioni è del 79,5%, mentre la copertura rispetto ai ricoveri è dell'89,9%. Ancora più alta la protezione nei confronti dei ricoveri in terapia intensiva (93,8%) e dei decessi (92,6%). L'efficacia media del vaccino anti Covid trova conferma anche in ambito sanitario e negli anziani residenti in strutture residenziali che hanno completato il ciclo vaccinale: la copertura è, rispettivamente, del 90% e del 94% nei confronti dei ricoveri ospedalieri. Nonostante quasi l'83% della popolazione regionale abbia completato il ciclo vaccinale c'è una fascia di cittadini che continua a non vaccinarsi. Secondo il monitoraggio relativo al mese di ottobre, chi non ha ricevuto nemmeno una dose rischia di infettarsi 3,6 volte in più di chi si è vaccinato, incorre in probabilità di ricovero 5 volte maggiore, e rischia il ricovero in terapia intensiva 14 volte di più. Per quanto riguarda le fasce di età, nelle ultime quattro settimane prese in esame, le infezioni riguardano principalmente giovani non vaccinati (12-39 anni), mentre l'incidenza di ricoveri in reparti Covid-19 e in terapia intensiva è significativa soprattutto tra i 60-79enni non vaccinati. Nelle ultime quattro settimane sono stati rilevati 71 decessi, di cui 53 nella popolazione over 80. I restanti 18 decessi si sono verificati soprattutto nella classe di età 60-79 anni (13 decessi). In questa fascia l'incidenza di morte è 6,4 volte superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati. (ANSA).