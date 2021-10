A Norcia 29 "Progetti per una città che si ricostruisce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 OTT - Sono 29 i "Progetti per una città che si ricostruisce", presentati a Norcia, dall'amministrazione comunale nella mostra virtuale allestita presso il centro di valorizzazione, in occasione del quinto anniversario dalla scossa di magnitudo 6,5 che il 30 ottobre 2016 sconvolse la città e il Centro Italia. Tra questi in particolare quello della ricostruzione della Basilica di San Benedetto, i cui lavori dovrebbero partire a breve e della concattedrale di Santa Maria. Oltre alla ricostruzione della "casa" del patrono d'Europa, in mostra, tra gli altri, i progetti per il recupero del palazzo Municipale, del museo della Castellina, del teatro, dell'ospedale, della residenza per gli anziani Ipab "Fusconi, Lombrici, Renzi", del nuovo Polo Scolastico e delle mura urbiche con la ricostruzione di Porta Romana e Porta Ascolana. La mostra virtuale rimarrà aperta al pubblico per quattro giorni. "Tutti così potranno conoscere nel dettaglio i progetti in cantiere che segneranno la rinascita della nostra città", ha sottolineato il sindaco Nicola Alemanno. (ANSA).